Slægtsgård bliver jævnet med jorden, når hovedvej udvides

Borgmester Mads Sørensen forstår frustrationen over beslutningen på statsvejen.

- Det her kommer med en pris. Der er ingen tvivl om, at det er en ærgerlig konsekvens af større infrastrukturændringer, og jeg håber, at Vejdirektoratet behandler borgerne ordentligt og med respekt i det videre forløb.

Efter planen sendes forligskredsens anlægslov nu til behandling i Folketinget. Efter en vedtagelse af loven vil der gå op til to år, før ekspropriationskommissionen er klar med en endelig plan for beboerne langs Rute 11. Vejdirektoratet vurderer, at der derefter går op til tre år, før den nye udbygning står klar.