Sløjdlærers værksted brændte ned - kort efter væltede det ind med henvendelser

Fra udslidt træ til unikke møbler

To firmaer har endda sponseret en del af opbygningen. Tagkonstruktionen og isoleringen har et byggemarked stået for økonomisk. Et andet firma har stået for loftet med troldtekt.

Nu 100 dage efter branden – nå ja, 102 for at være helt rigtig på den – åbner han sit værksted og webshop på ny.

I værkstedet i Sig ved Varde laver han bæredygtigt interiør og forvandler gammelt udslidt træ til nye unikke møbler.

- Se her, siger han og tager et stykker træ ned fra hylderne.

- Det er taget fra et havemøbel. Slebet ned og kælet for, så bliver det smukkere end før.