Der går henholdsvis 22, 21 og 10 elever i skolen tre højeste klassetrin, og det er bringer klasserne i fare. For når elevtallet er under 24 to år i træk, skal det tages op til politisk overvejelse, om klasserne skal lukkes eller ej.



Hvis klasserne bliver lukket, betyder det, at skolens elever skal pendle et længere stykke vej i skole.