Sommerferie og brandvarmt vejr: Livredderne forventer masser af badegæster i de kommende dage

Drik rigeligt

Og de opfordrer strandgæster til at drikke rigeligt med væske. Driftsleder Lasse Serup Jensby i TrygFonden Kystlivredning fortæller, at de på meget varme dage flere gange oplevet badegæster, der havde brug for hjælp, fordi de var overophedede og dehydrerede.

- Husk også at holde godt øje med børnene, når der er mange mennesker på stranden og i vandet, siger han.

Pas på SUP-boards

De seneste år er flere strandgæster begyndt at bruge SUP-boards på strandturen. Kystlivredningen melder alene i år, at 25 procent af alle redningsaktioner involverer SUP-boards. Derfor opfordrer redderne til at være særlig opmærksom på vind- og strømforhold, og at det er lovpligtigt at medbringe redningsvest, når man bruger boardene.