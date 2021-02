Sommerhusudlejning: Danskerne har mere end erstattet tyskerne i vinterferien

Når man går en tur mellem sommerhuse på Vestkysten i vinterferien, vil de tyske gloser ikke være så mange, som der ellers plejer at være på de breddegrader.



Sommerhusene ved Vestkysten og andre steder i Danmark vil nemlig være lejet ud til danskere mod normalt primært tyskere.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskere inden udgangen af 2020 havde forud-booket over 7.000 hus-uger i danske feriehuse i februar 2021, hvilket er mere end det dobbelte af sidste år. Her havde blot ca. 3.500 lagt billet ind på et sommerhus i februar.

Dobbelt så mange bookinger

Netop manglen på udlændinge, primært tyskere, og invasionen af danskere kan de godt nikke genkendende til hos udlejningsbureauerne ved Vestkysten.

- Vi har lejet alle huse ud, og det er til danskere, fortæller Martin Vestergaard fra Feriepartner Rømø, der administrerer 360 sommerhuse på vadehavsøen.

Normalt er ni ud af ti lejere i Feriepartner Rømøs huse fra Tyskland. Men på grund af de spærrede landegrænser kan hverken de eller andre udlændinge tilbringe vinterferien i Danmark.

I år har Martin Vestergaard lejet 220 sommerhuse ud, og det er væsentligt mere end sidste år.

- Det er en stigning på næsten 100 procent, fortæller han.