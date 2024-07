Sommerspilgæster dagen derpå: - Det kunne have kostet liv

- Jeg troede først, der var en, der havde fået et ildebefindende, men da jeg kom ud foran, fik jeg at vide, at grenen havde givet sig fire centimeter på kort tid, og så gik alvoren op for mig, fortæller han.

Han og flere andre kontrollører gik i gang med at få folk ud. Der blev også sagt fra en mikrofon på scenen, at folk skulle gå ud, og at de skulle gå ud nu, fortæller en anden gæst, Birgit Pedersen.

- Det har været fremme, at de var lidt skrappe, men det tog lidt tid for folk at forstå alvoren, så jeg synes, det var fint, at man kunne høre, at man altså skulle se at komme væk, fortæller hun.

Havde tømt Sydjylland for ambulancer

Ifølge flere af vidnerne lød der et brag, da grenen knækkede, ramte en mast og til sidst landede over nogle af sæderne. Heinrich Jessen stod 20-30 meter derfra og så grenen falde. Han er ikke i tvivl om, at det havde kostet liv, hvis der havde siddet nogen under.

- Havde kvinden ikke reageret, så var der nogen, der ikke havde overlevet, siger han.

Bodil Walmod-Larsen er i sommerhus i Arrild med de fire børnebørn. Til daglig er hun sygeplejerske og arbejder på vagtcentralen ved 112 i Region Hovedstaden.

- Jeg kunne levende forestille mig det opkald, der var kommet ind, hvis nogen var blevet ramt. Det kunne sagtens have skadet 50 personer slemt, og det havde tømt Syd- og Sønderjylland for ambulancer, siger hun.