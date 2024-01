Specielt akademi skal gøre skolebørn til fremtidens SOSU'er

I går kom regeringen med et SOSU-udspil, der skal sørge for, at der bliver uddannet flere SOSU-medarbejdere.

Men i Varde Kommune skal folkeskoleeleverne - selv de mindste - besøge plejehjemmene.

Her har de særlige opgaver især ved højtiderne, og når de bliver ældre, får de større opgaver - og kan vælge at komme i praktik eller blive fritidsjobber.



Konceptet hedder Health Care Academy og skal forsøge at få flere unge til at tage en uddannelse i velfærdsbranchen.



- Vi har en situation i Varde kommune, som i så mange andre kommuner, hvor det er svært at skaffe det nødvendige antal medarbejdere især til ældreplejen. Det her er rettidigt omhu for at sikre de ældres velfærd, siger borgmester Mads Sørensen, Venstre.