Statsministerens forslag om mere enkel ældrelov vækker glæde i hårdt trængt kommune

- Helt basalt hilser jeg forenklinger rigtig meget velkommen. Men det kræver selvfølgelig præcisering af, hvad og hvordan Mette Frederiksen forestiller sig, at det gøres. Jeg er spændt på at høre mere, siger ældrechef i Varde Kommune, Lone Boysen.



Begge chefer i Varde Kommune er enige om, at bureaukratiet ude i kommunerne er enormt, og at dokumentationspligten er voldsom. Men en del af det er også til for borgernes retssikkerhed, og som er helt legitim og nødvendig.

På papiret lyder idéen som en drøm, som måske er lettere at udtale, end den er at realisere, mener både Lone Boysen og Hanne Josefsen.

- Der er mange regler, love og retningslinjer, der er flettet ind i hinanden. Det er et kæmpe kludetæppe, som ikke bare kan rives fra hindanden. Men vi er alle rørende enige om, at der er behov for at gøre noget. Men det er gjort før, og når man ikke er lykkes med det, er det nok fordi, det er meget svært, siger Lone Boysen og fortsætter: