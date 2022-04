Stigende medlemstal i golfklub - Peter Hedegaard er en af grundene

I den vestjyske klub påpeger formanden også, at klubben udmærket er klar over, at det handler om at bevare tilslutningen af medlemmer, som før corona dyrkede en anden sport.



- Vi har i øjeblikket nedsat et medlemsudvalg, som skal have fokus på, at Varde Golfklub skal være et godt sted. Vi håber jo, at folk opdager, at man kan dyrke flere sportsgrene. Det gælder jo i alle former for forretninger, at det er vigtigt at pleje de kunder, man har, siger Dan Larsen.

Peter Hedegaard har tidligere dyrket volleyball, men den nye hobby er han blevet så bidt af, at han giver budskabet om sporten videre til sine venner.

- Jeg havde egentlig opfattet golf, som en snobbet sport, men det er det slet ikke. Der er også meget socialt i det, for man går både med spillere, der er bedre og mindre gode end end selv, så man får også nye venner. Og så får vi jo en øl bagefter, det er ingen hemmelighed, afslutter Peter Hedegaard.