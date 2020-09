Stor utilfredshed i Varde: Sommerhusudlejning nedjusteres med seks uger om året

Fremtiden ser måske knap så lys ud for sommerhusudlejerne, hvis en ny plan Erhversstyrelsen netop har sendt i høring, bliver en realitet.

Planen betyder, at perioden, man må udleje sit sommerhus i, indskrænkes fra 41 uger til 35 uger årligt.

Det her giver for store indskrænkninger for turismen i området, og det vil ramme ikke blot udlejerne hårdt, men også det lokale erhervs- og kulturliv, som lever af turisterne. Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune.

I Varde Kommune kan det få store konsekvenser. Kommunen har omkring 4,5 millioner kommercielle overnatninger årligt og er landets største kystferiekommune. Overnatninger i feriehuse er den vigtigste overnatningsform i kommunen, hvor der ligger 8.500 sommerhuse.

Seks uger gør en kæmpe forskel

Ifølge udkastet fra Erhvervsstyrelsen må udlejerne leje deres hus ud seks uger mindre, end de plejer. Det er seks uger, som ikke bliver taget fra højsæsonen, men fra ydersæsonen. Alligevel kan det få alvorlige konsekvenser for hele området langs vestkysten.

Lars Ravnholt, bureauchef hos Købmand Hansen, der udlejer omkring 850 feriehuse omkring Henne, er bange for, hvad de nye regler vil kunne gøre ved sommerhusejeres lyst til at udleje deres huse.

- Hvis man med den her stramning vil ramme de private udlejere, der har investeret i et sommerhus, som de lejer ud, når de ikke selv benytter det, så ser jeg store begrænsninger med de nye regler, siger han.

- Vi arbejder netop for, at turismen her i området skal være helårsturisme, og det er klart, hvis det er seks uger mindre, man må udleje i, så kan vi rende ind i, at folk ikke vil leje ud i yderugerne - altså om efteråret og det tidlige forår - da indtægterne er lavest, og det vil være så ærgerligt ikke bare for branchen, men for hele området her langs vestkysten.

Borgmester vil gøre indsigelser

Vardes borgmester Erik Buhl (V) kalder planerne for katastrofale:

- Vi arbejder hårdt på at udvide vores turistsæson, så det her er klart et meget alvorligt benspænd.

Derfor vil han tage det op på et bestyrelsesmøde i den kommende uge i Destination Vesterhavet, som er et turismesamarbejde med nabokommunen Ringkøbing-Skjern, med henblik på at få lavet et kritisk høringssvar til forslaget.

- Det her giver for store indskrænkninger for turismen i området, og det vil ramme ikke blot udlejerne hårdt, men også det lokale erhervs- og kulturliv, som lever af turisterne, mener Erik Buhl.