Stort angreb på kreaturer ved Blåvand

Landmand Hans Christian Riggelsen har dyr gående som naturpleje flere steder i landet, Indtil i går formiddag også på en mark ved Blåvandshuk. En turist ringede og fortalte, at tre dyr lå døde på marken og andre seks var skambidte.

- Man bliver irriteret over, at det skal være på den måde, og at der ikke er nogen, der gør noget ved det, siger landmanden.



De angrebne dyr var ungkvæg, og derfor ganske store. Samtidig ligger marken, hvor de gik, kun 100 meter fra et sommerhusområde. Men nu har landmanden hentet de 23 overlevende dyr hjem, og de kommer ikke tilbage foreløbig.

- Jeg sætter dem ikke derud igen, før der bliver gjort noget ved det, siger han.

Han føler sig sikker på, at der er tale om et ulveangreb. Naturstyrelsen har i dag foretaget prøver, der skal vise, om det er tilfældet.