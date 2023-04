Strandgæst finder ueksploderet mine ved Blåvand

Skibet lagde til kaj i Esbjerg, og granaten blev fjernet mandag morgen. Herefter tog minørtjenesten til halvøen Skallingen, der ligger i det nordlige Vadehav nordvest for Esbjerg, for at tage sig af minen.

Markerede minen med pind

Efter fundet af minen søndag aften var det blevet højvande, og det havde dækket minen med vand. Men strandgæsten, der fandt minen, gjorde et kløgtigt træk, der har hjulpet specialisterne med at finde minen igen.

- Han har markeret den med en pind og sat en klud på, siger vagtchefen.

Den cirka syv kilometer lange halvø, der har et areal på 2000 hektar, blev skabt i 1634. I 1979 blev Skallingen opkøbt af den danske stat, og det er i dag et fredet naturområde.

Det er ikke første gang, der er fundet en mine på Skallingen.

Nytårsaftensdag i 2020 oplyste samme politikreds eksempelvis, at der var fundet en pansermine på stedet.