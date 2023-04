Strandgæster finder ueksploderet mine ved Blåvand

Året efter fandt en tysk turist en mine på stranden på Skallingen, og siden er der gjort i hvert fald to minefund.

Den dansk-tyske film "Under sandet" fra 2015 udspiller sig netop på Skallingen og handler om tiden efter befrielsen, hvor tyske krigsfanger blev sendt til vestkysten for at rydde minefelter.

Flere tyskere blev dræbt i den forbindelse.