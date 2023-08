En journalist fra JydskeVestkysten fik æren af at overbringe nyheden til formanden for Tistrup Erhvervs- og Borgerforening, Jens Bach Mortensen, der intet vidste om det. Men han er overbevist om, at området, der skal beplantes med træer, bliver til en attraktion for byen.

Det er COOP, der køber jorden og ønsker at plante en masse træer. Men efter ønske fra et lokalt skovråd. Det er kun Danmarks anden af slagsen. Den første ligger ved Holstebro.