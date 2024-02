Sydvestjyske ulvehvalpe er døde

To kuld med seks og otte hvalpe kom til verden i henholdsvis Skjern- og Hovborg-reviret syd for Billund.



Et tredje kuld hvalpe blev født i Oksbøl-reviret i det sydvestlige Jylland, men det kuld døde tidligt.

Hvad det skyldes, er der ingen, der ved, siger professor Peter Sunde, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, der står for ulveovervågningen herhjemme.

Forskerne har tidligere talt om "høj kryptisk dødelighed" for ulve. Det dækker over, at nogle ulve forsvinder, uden at man kan finde en naturlig forklaring.

I ét tilfælde ved man, at en ulv i april 2018 blev skudt og dræbt.