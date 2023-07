Syv sunde sommersnacks til dig og dine børn

Hun blender to håndfulde frosne bær og tre dl skyr og smager det til med lidt honning eller sukker. Alverdens bær kan bruges, men Sanne Steffensen foretrækker hindbær. Dog gør hun opmærksom på, at hindbærne inden tilberedningen gerne skal have et opkog og fryses på ny for at undgå eventuelle bakterier.