Tarmbakterier lukker populær sommerhus-sø

Badesæsonen kan være slut, inden den overhovedet er startet.

Varde Kommune fraråder nu al badning i Kvie Sø ved Ansager, fordi der er fundet for høje værdier af tarmbakterier i søen.

Det skaber stor frustration hos Claus og Tut Gaarde, der er sommerhusejer ved søen. I weekenden var ægteparrets børnebørn ude at dyppe tæerne, og i dag lyder beskeden fra Varde Kommune: De fraråder badning i søen.



- Det er skræmmende, at det kommer i dag, når vi har haft børnebørn ude at bade her i lørdags. Jeg synes, det er skræmmende, der ikke bliver gjort noget her, men også at det kan få lov at ske, siger Tut Gaarde.