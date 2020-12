Teatergruppe fejrer jubilæum med kostumefest på museum

Kostumerne må gerne overses



Alligevel bliver kostumerne ofte overset.

- Men det er egentlig et skulderklap til mig. For det betyder, at kostumerne ikke har "overtaget" historien. Kostumerne skal sørge for at binde historien sammen og sørge for, at skuespillerne kan føle sig i den rigtige stemning, siger hun.

Udlejningen halter

7kanten har - som så mange andre kulturinstitutioner - haft et frygteligt 2020. Varde Sommerspil, som er den helt store begivenhed hvert år med 20-30.000 tilskuere måtte aflyses. Men "Fyrtårnet" kan ses næste sommer. Om coronaen tillader det.

Men også den givtige udlejning af kostumer har fået et økonomisk drag over nakken. 7kanten plejer at have en indtægt på omkring 200.000 kr. om året. I år ligger det på et godt stykke under 50.000 kr.

- Der er ikke mange kostumefester for tiden, konstaterer Agnethe Vestergaard Pedersen.