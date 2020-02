Tidligere LA'er bliver konservativ

Steen Holm Iversen tabte sidste år folketingsvalget i Sydjyllands Storkreds og endda på sin egen hjemmebane i Varde. Efterfølgende meldte han sig ud af Liberal Alliance og blev løsgænger. Nu har den 55-årige major så meldt sig under de konservative faner og bliver dermed partiets andet medlem af Varde Byråd.

- Jeg har brugt et halvt år på at overveje min politiske fremtid. Det har ikke været særligt kønt at se på, hvad der er foregået i blå blok. De eneste, der har holdt deres sti ren, må siges at være de konservative, mener Steen Holm Iversen, der de seneste par måneder har været i forhandlinger med Det Konservative Folkeparti om et samarbejde.

- Vi har drøftet, om der var muligt at skabe et grundlag for et samarbejde. Og vi kan nu konstatere, at det er der, siger han.

Skiftet fra Liberal Alliance til de konservative har ifølge Steen Holm Iversen ikke betydet, at han har været nødt til at give køb på sine mærkesager.

- Nej, det synes jeg egentligt ikke. Men det er klart, at der er gradueringer, og der er forskel på, hvordan man betoner givne værdier og mærkesager. Men jeg er jo stadig det samme menneske og har stadigvæk de samme opfattelser, siger han til TV SYD.

Klar som spidskandidat

Det andet konservative medlem af Varde Byråd, Niels Christiansen, meddelte for nyligt, at han ikke genopstiller som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti ved næste byrådsvalg, der finder sted om et år.

- Jeg har selvfølgelig noteret mig hans udmelding. Det har vi selvfølgelig også drøftet, og hvis det ønskes, stiller jeg selvfølgelig mit kandidatur til rådighed for den konservative vælgerforening, og så må vi se, om medlemmerne vil bakke op om det, siger Steen Holm Iversen, der understreger, at han ikke har tabt appetitten til politik.

- Snarere tværtimod. Jeg glæder mig til at arbejde med en organisation, der har væsentligt flere år på bagen og er væsentligt større end den, jeg kom fra. Og jeg glæder mig til, at det kan omsættes til politisk indflydelse, tilføjer han.

Klar til Christiansborg

Efter at have stillet op til Folketinget to gange for Liberal Alliance er Steen Holm Iversen ikke afvisende for at genopstille for sit nye parti til en plads på Christiansborg ved næste folketingsvalg, som finder sted senest i 2023.

- Jeg har ikke taget stilling til, om jeg genopstiller til Folketinget. Men i og med at jeg i dag har besluttet mig for at fortsætte i politik, er det klart, at et folketingskandidatur kunne være interessant. Men det er for tidligt at tage endelig stilling til endnu. Nu er mulighederne åbne, og så tager vi den derfra, siger han.

Steen Holm Iversen er ikke uvant med gangene på Christiansborg, idet han i en periode afløste Mette Bock (LA) i Folketinget.

Strid med Henrik Dahl

Efter folketingsvalget i juni 2019 røg Steen Holm Iversen og Henrik Dahl i totterne på hinanden. De var begge opstillet i Sydjyllands Storkreds, og på valgdagen måtte Steen Holm Iversen, der ellers var sit partis spidskandidat, se sig slået af Henrik Dahl, der blev genvalgt til Folketinget.

Dagen efter valget kom Henrik Dahl med meget hårde angreb mod blandt andet Anders Samuelsen om dårlig ledelse. Det fik Steen Holm Iversen til at reagere, og han gav udtryk for, at han ville blive løsgænger, hvis sagen ikke fik konsekvenser for Henrik Dahls position i Liberal Alliance.

Ved valget gik Liberal Alliance tilbage fra 13 til fire mandater. I november meddelte de to tidligere LA-politikere Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, at de dannede det nye borgerlige parti Fremad. Et parti, Steen Holm Iversen overvejede at melde sig ind i.