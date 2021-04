Tidligere udsendte: Vi gjorde en forskel i Afghanistan, men missionen havde en pris

For overkonstabel af 1. grad Kurt Nørregaard Jeppesen kommer det ikke som nogen overraskelse, at de danske tropper nu skal hjem fra Afghanistan.

Han har selv været udsendt til Afghanistan af to omgange - først som gruppefører og dernæst som vognmandskommandør. Nu opholder han sig på dansk jord ved Oksbøl Kaserne. Han siger, at beslutningen om tilbagetrækning "lå i kortene":

- På et eller andet tidspunkt skal man jo sige, at nu har vi gjort det, vi synes, og det vi kunne. Nu er det tid til at overlade det til enten dem, der er der eller nogle andre.

Beslutning følger efter USA

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) meddelte onsdag aften, at de danske soldater i Afghanistan gradvist vil blive kaldt hjem frem mod den 11. september. Det er samme dato, som USA har sat for deres tilbagetrækning.

Der har været danske soldater i Afghanistan i næsten 20 år – siden 2002, og i alt har 10.980 soldater være sendt afsted.

- Vi læner os op ad de større NATO-allierede, og når de mener, at nu er det nok, så tænker jeg også, at vi generelt trækker os ud. Det er i hvert fald det, vi hidtil har gjort, siger major Søren Madsen fra Oksbøl Kaserne.

Sammenlagt har de to soldater over 70 års erfaring og 11 udsendelser bag sig. De startede begge to som værnepligtige. Overkonstabel Kurt Jeppesen for mere end 40 år siden og major Søren Madsen for knap 30.

Afghanistan er "en anden verden"

Major Søren Madsen var i Afghanistan som vagthavende officer i 2008. Han blev soldat af én simpel årsag:

- Jeg vil gerne tjene mit land.

Han husker Afghanistan som et krigshærget land med splid og stridigheder og med et fattigt folk, der ikke ville krigen.

Også overkonstabel af 1. grad Kurt Nørregaard Jeppesen fortæller om mødet med en anden verden:

- Det var en anden kultur. Det er det første, jeg synes, der rammer én, når man kommer derned.