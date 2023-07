To gange måtte livredderne i aktion, hvor de badende var i livsfare

Den ene hændelse skete på cirkelbroen ved Østerstrand ved Fredericia. Her blev livredderne kontaktet af en kvinde, der gjorde opmærksom på, at en dreng lå i vandet. Livredderen fik i samarbejde med drengens mor flyttet ham op på kanten af broen, fortæller Trygfondens Kystlivredning i en pressemeddelelse.

På broen faldt drengen i bevidsthedsniveau og havde besværet vejrtrækning og ineffektiv hoste. Livredderne gav drengen fem slag i ryggen, hvorefter drengen kastede op og hostede. Drengen reagerede på, at der bliver talt til ham, og efter at have sundet sig forlader drengen og moren stranden.

Den anden situation skete ved Vejers Strand på Vestkysten, hvor en badegæst gik i vandet, mens livredderne holdt øje med ham. Et stykke ude i vandet faldt han og kom ikke på benene. Han lå på maven og signalerede til livredderne, at han havde brug for hjælp. Livredderne løb ud til ham og hjalp ham tilbage på stranden igen.