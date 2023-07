De er fra 50'erne til godt op i 70'erne. Bedsteforældrene. Børnebørnene er i alderen 6 til 12 år. De er 60 i alt.

Det er femte år i træk, at Ølgod Efterskole arrangerer campen. Rundbold er en af aktiviteterne.

- Det er nærmest rørende at se, hvordan de to generationer får stort udbytte af at være sammen, siger Arne Kopp Sørensen, tidligere viceforstander på skolen og nu arrangør af campen, hvoraf der er to af i år.