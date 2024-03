To lokale campingpladser er blandt Europas bedste

Men her i landsdelen er vi også repræsenteret blandt campingeliten.

Campingpladserne Hvidbjerg Strand Feriepark og Henne Strand Camping & Resort hører nemlig til det fine selskab af 192 europæiske campingpladser, der har fået den prestigefyldte udmærkelse 'Superplatz'.

Prisen uddeles af ADAC, der er Tysklands største bilistforening og den tyske pendent til FDM.

Superplatz-prisen anses som den fornemmeste pris inden for campingverdenen, og den bliver ofte sammenlignet med Michelin-stjerners status inden for restaurationsbranchen.

- Vi er selvfølgelig stolte af at få prisen. Det er dejligt, at tyskerne lægger mærke til os, for det tyske marked er et stort og vigtigt marked for os. Så på den måde får vi en opmærksomhed og nogle nye gæster, som vi ellers ikke ville have fået, siger Peder Kristensen, der ejer resortet i Henne sammen med sin kone Tina.

Danmark har i alt tre forskellige Superplätze. Den sidste foruden de to ovenstående er Feddet Strand Resort, som ligger ved Faxe på Sjælland.