To sydjyske kommuner blandt de ti mest smittede i landet

Der er fredag 1.115 personer smittet med covid-19, hvilket er en stigning for syvende dag i træk i Syd- og Sønderjylland.

I tre kommuner er incidenstallet fortsat langt over 200. Faktisk så meget, at både Varde og Billund nu figurerer på en top-ti liste over de hårdest ramte kommuner i Danmark. Varde ligger på syvendepladsen, mens Billund er nummer ni.



I Varde er der yderligere ni smittede siden i går torsdag, hvilket øger incidenstallet fra 266 til 284. I Billund er der fem flere smittede, der sender incidenstallet op fra 237 til 256.

Smitten faldet seks steder

Det seneste døgn er der registreret 26 nye smittetilfælde i Syd- og Sønderjylland. På landsplan er der nu registreret 1.257 nye smittede de seneste 24 timer. Det er fjerde dag i træk, at der er over 1.200 smittetilfælde på en enkelt dag.

I seks af de syd- og sønderjyske kommuner er smitten faldet siden torsdag. Det er i Horsens, Kolding, Vejen, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.