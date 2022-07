Toårig ramt af bil og fløjet til Odense

En toårig, tysk dreng er torsdag først på eftermiddagen blevet ramt af en bil i Varde.

Den toårige, der fylder tre år i august, var sammen med sin far på vej over et fodgængerfelt ved rundkørslen ved Føtex.

- Drengen var ved bevidsthed, men selvfølgelig ked af det efter sammenstødet, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.