Jernbanes overkørsler bliver mere sikre

Politi advarer: Pas på "falske børn"

Sydøstjyllands Politi advarer mod bedragere over sms.

Sydøstjyllands Politi modtager i øjeblikket flere anmeldelser fra borgere, som er blevet forsøgt snydt via sms-beskeder fra svindlere, der udgiver sig for at være barn af den, de skriver til.

Med et "Hej mor" eller "Hej far" starter de knap på uskyldige sms'er, der spørger efter økonomisk hjælp via overførsler fra netbank eller MobilePay.

Politiet opfordrer til, at man tænker sig om en ekstra gang, hvis man modtager en sms, hvor man bliver bedt om at overføre penge. Ring til dit barn for at tjekke, om anmodningen er ægte.

Sydøstjyllands Politi har i år registreret 30 af den type sager.