Tre bud på hovedvej giver grå hår

Gården skal jævnes med jorden

Hvis den fulde løsning bliver vedtaget skal Henning Jørgensens gård, der ligger ved rute 11 rives ned.



- Det er ikke særlig rart. Nu er jeg slet ikke den første, som har haft den sorte sky hængende over mig. Men jeg kan fortælle, at det er ikke en sjov fornemmelse, siger Henning Jørgensen

Der ligger 52 huse langs hovedvejen og omkring en fjerdel af dem står til at skulle rives ned. Et af de huse, der kan blive liggende tilhører Anne Katrine Jørgensen. Alligevel er hun imod at udvide vejen.

Hun driver driver landbrug med sin mand og de får længere til markerne, hvis vejen laves om, så hun frygter, at deres velbesøgte jordbærforretning må stoppe.



- Der er over 11 kilometer i omvej hele vejen rundt for at kunne komme med en traktor ind på vores egen mark, hvor vi i dag kan køre lige over, forklarer Anne Katrine Jørgensen.