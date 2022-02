Tre lokale campingpladser i finalen ved award-show

Det populære Zulu Awards 2022 har netop rullet over skærmen i stuerne, og nu venter allerede endnu et award-show lige om hjørnet.



Her skal der ikke kåres musikere og skuespillere, men derimod campingpladser og autocampere.

Der er tale om Danish Camping Award 2022, som afholdes på fredag den 25. februar. Her vil der blive uddelt priser i ni forskellige kategorier, og i én af kategorierne er der tre lokale campingpladser nomineret.

Lokal kamp om årets danske campingplads

De tre campingpladser fra Syd- og Sønderjylland, der er i finalen, er, Henne Strand Camping og Resort, Ribe Camping og Hvidbjerg Strand Feriepark og kategorien, de er nomineret i, er “Årets danske campingplads - resort”.

- Det er altid spændende at se, hvad der rører sig i campingbranchen. Og for den, der vinder, er det også et skulderklap og en blåstempling af produktet. Det gælder sådan set for alle de vogne og pladser, som er med i finalen, siger Torben Brandt, der ud over at være chefredaktør på Dansk Camping Unions medlemsmagasin Camping-fritid også er mangeårigt jurymedlem af Danish Camping Award.

Om det er én af de tre lokale campingpladser, der løber med prisen som “Årets danske campingplads - resort”, vil blive afsløret ved prisfesten på Ferie for Alle i MCH Messecenter Herning på fredag. Vinderne vil også blive offentliggjort på www.dcu.dk fredag klokken 20.00.