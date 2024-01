Trods tysk hjælp bruger tv-læge timevis på at fjerne falske profiler

Christian Bøving anslår, at han dagligt bruger mellem en og to timer på at anmelde falske konti og svare på beskeder fra folk, der er blevet svindlet af folk, der misbruger hans billeder og identitet.

En daglig rutine han ikke selv tror på, han nogensinde slipper for.

- De første år var det sindssygt hårdt for mig mentalt. Jeg tror, jeg var lige ved at få en depression, fordi jeg var dybt ulykkelig over, at jeg fik så mange beskeder fra folk, der var dybt ulykkelige, fortæller Christian Bøving.

Selvom tv-læge Christian Bøving fra Varde aldrig har mødt tyske Beatrix Klingner, betyder hun meget i hans hverdag. Det er nemlig hende, der har hjulpet ham med at få fjernet de mere end 3000 falske profiler på sociale medier, der misbruger hans billeder og identitet.