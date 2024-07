Turister lægger milliarder ved Vesterhavet

Livreddere klar til bedre vejr

Livreddere har brugt den seneste uge på blandt andet at træne, så de er knivskarpe, når badevejret bliver bedre.

Regn og blæst har holdt langt de fleste badegæster væk fra strandene den seneste tid, og det har kunnet mærkes på behovet for livreddende aktioner på de syd- og sønderjyske strande.

TrygFondens livreddere er for tiden på strandene hver dag fra kl. 10 til 18, men de har haft præcis nul livredninger den seneste uge. 27 gange har de måttet give førstehjælp til småskader, og 62 gange har de lavet forebyggende aktioner, hvor de har været i vandet for at advare folk med fx luftmadrasser eller badedyr. Derudover har de lavet knapt 1200 oplysende indsatser.

Den kommende uge ser vejret bedre ud, og livredderne opfordrer familier til at komme forbi livreddertårnet med børnene og få inspiration til sjove lege i vandet.