Turister på morgentur fik sig en overraskelse: Kænguru hoppede rundt i klitterne

Syd- og Sønderjyllands Politi kunne søndag morgen Tweete, at en kænguru var set hoppe rundt i klitterne på Blåvand Strand.

- Vi fik en anmeldelse kort før klokken otte, at en kænguru var set på Blåvand Strand af nogle morgenfriske turister, fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det viste sig at være en undsluppen kænguru fra Blåvand Zoo. Men da en af medarbejderne ankom til stedet, står den undslupne kænguru foran indgangen zoologisk have.

- Vi ved ikke, hvordan den er kommet ud, da vi ikke kan finde huller i indhegningen efter, vi nu har gennemgået det. Men nu er kænguruen kommet ind i en stald, hvor den ikke kan slippe ud, fortæller en medarbejder ved Blåvand Zoo til TV SYD.

Det er ikke første gang, at en kænguru er sluppet løs fra Blåvand Zoo. Senest skete det i efteråret 2019. Her blev den undslupne kænguru kørt over og døde.