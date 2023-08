Turisterne bruger flere penge ved Vesterhavet

Ifølge Destination Vadehavets foreløbige økonomiske beregninger anslås turismeomsætningen for 2022 at lande på 10,3 milliarder kroner. Det oplyser de i en pressemeddelelse.



Ifølge turistkontoret bruger de udenlandske turister i gennemsnit 100 kroner mere i døgnet end de danske turister.

- Over de sidste fem år er natur- og kystturisternes døgnforbrug steget fra 750 kroner til 1050 kroner, og samtidig havde vi rekordmange besøgende i 2022, hvor antallet af kommercielle overnatninger oversteg 10 millioner. Det er der ikke taget højde for i fremskrivningerne, så jeg forventer, at omsætningen topper alle målsætninger, når de endelige tal foreligger næste år, udtaler Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.