Turistorganisation jubler over stor fremgang i Vestkystturister

- Tallene for første halvår viser, at Destination Vesterhavet er den helt store drivkraft for turismevæksten i Danmark. Kyst- og naturturisme bærer i høj grad udviklingen, siger Peer Heldgaard Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Varde får flere besøgende

Varde Kommune havde næsten 2,2 millioner besøgende fra januar til juni i år. Til sammenligning besøgte omkring 1,8 millioner kommunen i samme periode i 2019. Samtidig har Varde 21 procent flere tyske gæster.

- De positive tal vidner naturligvis om et øget antal gæster, men det primære er, at tyskerne i stigende grad kommer spredt ud over vinter, forår og forsommer, fortsætter Peer H. Kristensen.