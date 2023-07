Tysk vanvidsbilist målt til 182 km/t

Bilen blev mandag aften klokken 20.58 blitzet af en ATK-vogn på Tingvejen i Varde Kommune, hvor det tyske køretøj blev målt til 182 km/t i en 80 km/t zone.



En 19-årig tysk mand er sigtet i sagen. Der har ikke været grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet, men der venter ham et juridisk efterspil.



Den tyske mand har efterfølgende forladt Danmark - uden sin bil.

Ifølge færdsels- og straffeloven betegnes det som vanvidskørsel, at man kører med en hastighed på mindst 100 km/t og mere end det dobbelte af den tilladte fartgrænse i området.