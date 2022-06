Tyske turister har besøgt Blåvand hver sommer i over 50 år – særligt én ting trækker i dem

Og direktøren for Destination Vesterhavet, Peer Kristensen, kastede sig ud i en tale på et tysk, som ikke var fejlfri - som han selv straks erkendte og undskyldte for overfor de tyske turister. Men glæden over at møde så trofaste besøgende, var ikke til at tage fejl af.



- Det er fantastisk og viser, at Blåvand tilbyder noget særligt. Naturen med de lange brede strande er som regel det, de tyske turister peger på i vores undersøgelser, som grunden til at de værdsætter området så højt. Men man skal også huske på, at strandene her er gratis. Det er ofte svært at få lov til at komme på de tyske strande uden at skulle betale for det, siger Peer Kristensen.