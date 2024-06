Et dansk bureau med speciale i tysk kultur er blevet hyret af Varde Kommune til at sætte en kampagne i gang overfor især tyske børnefamilier. Kampagnen er en politisk beslutning efter det har vist sig, at stadig flere tyskere vælger at bosætte sig i Varde Kommune.

Dukkefører og butiksejer Maik Graf von Leonstein var valgt at slå sig ned i Blåvand, hvor der hvert år kommer mange tyske turister. Men tallene viser, at tyskerne lige så gerne etablerer sig både i Varde by og i omegnsbyerne.