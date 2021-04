Tyv slog til mod samme cykelforretning to gange

Den 27-årige erkendte at have begået indbruddet sammen med en anden litauisk medgerningsmand. Vedkommende er eftersøgt, men endnu ikke anholdt.

Dømt i to omgange

Han var også mistænkt for et tidligere indbrud i samme cykelforretning den 8. december sidste år - men først to dage dage efter tirsdagens dom på fire måneders fængsel forelå politiets tekniske beviser om det første indbrud. Herefter tilstod den 27-årige i et nyt retsmøde også det første indbrud og blev idømt en tillægsstraf på to måneders fængsel.

Han bliver også udvist af Danmark i seks år efter afsoning af de i alt seks måneders fængsel.

Solgt som reservedele

De to indbrud har givet cykelhandler Jesper Fjord, Bikein i Varde, et tab på flere hundrede tusinde kroner, da cyklerne aldrig er kommet for dagen igen.