Tyveknægte på havekik i Ølgod

Det underlige ved hele historien er, at det kun er småting uden værdi, der er blevet stjålet natten til den 25. juli. En petunia her, en hængefuchsia der, og så måske en potteskjuler eller en pelargonie i potte. Det er så små ting, at mange af ofrene første opdagede tyveriet flere dage efter.

- Nogle siger, at det er drengestreger, men det tror jeg ikke på. Det virker mere, som om nogen er ved at indrette en have, mener Kirsten fra nummer 6.

Eller nogen er ved at samle sammen til at åbne deres eget "varme" havecenter med stjålne sager.

Tyverierne er anmeldt til politiet.