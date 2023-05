Ubemandede købmandsbutikker breder sig i landsbyer

Landsbyen Ho ved Blåvand har igen fået en købmandsbutik. Junge Minimarked, hedder den. Indbyggerne og sommerhusgæsterne har været uden denne mulighed i 13 år.

Konceptet er imidlertid nyt og anderledes. For der er ingen ansatte, og kunder skal bruge en QR-kode for at komme ind i butikken samt betale for varerne.

Disse ubemandede butikker vil vinde frem. Især i de mindre byer hvor der ikke er økonomi til at have en købmandsbutik med ansatte. Det forudser direktør og trendforsker i Retail Institute, Dorte Wimmer.