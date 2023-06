Udenlandsk fænomen med køer hjælper mennesker med autisme

Det betyder ko-krammeri, men trods navnet handler det ikke kun om et kram. Studier viser nemlig, at kontakt til dyr kan have positive effekter på den mentale tilstand hos mennesker med forskellige udfordringer.

Karen Thodberg er seniorforsker på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet og forsker netop i, om dyr kan påvirke menneskers mentale helbred.

- Man skal ikke sige noget bestemt til dem, og de indbyder til en anden form for kommunikation, end mennesker gør, siger hun og uddyber, at dyrs adfærd er nemmere at aflæse, modsat mennesker hvor sociale spilleregler kan være vanskelige at afkode, hvis man for eksempel har en autismediagnose.