Ukrainske konsul i Danmark advarer: Den russiske bjørn er tirret

- Jeg er fuldstændig i chok.

Sådan lyder det fra Tom Axelgaard fra Outrup, der er ukrainsk konsul her i Danmark.

- Jeg havde aldrig troet, at Putin direkte aktivt kunne invadere hele Ukraine. Det har ikke været et scenarie i mit hoved, der overhovedet var realistisk, lyder det fra konsulen.

Tom Axelgaard er også stifter og medejer af fødevarevirksomheden Goodvalley, der blandt andet er at finde i Ukraine.

Han har et stort kendskab til landet og har mange kontakter i landet. Derfor bliver han også dybt berørt, da TV SYD interviewer ham om situationen.

- Jeg tænker på alle de mennesker, der får deres liv ødelagt. Det er ikke til at forstå det her, lyder det Tom Axelgaard.

Den russiske bjørn er tirret

Chokket er i dag blevet fulgt op af bange anelser om hjernen bag - Vladimir Putin.

- Når man ser ind i øjnene på manden på skærmen, så ser man en person, der har udviklet sig til… ja, der er jo vrede nærmest sindssyge i de udtalelser, han kommer med, og hans trusler mod hele verden, lyder det fra Tom Axelgaard.

Sanktionerne er på vej, men det er ifølge Tom Axelgaard en sprængfarlig situation, at den russiske bjørn er tirret.

- Jeg har altid sagt, at når man trænger en bjørn ind i et hjørne, så vil den jo ikke bøje hovedet og sige; okay, tag mig og sæt håndjern på mig. Nej, den vil bide fra sig, og den vil bide endnu mere aggressivt, jo tættere man kommer på den, advarer Tom Axelgaard.

Tag fat i jeres russiske venner

Putins krig er ikke alle russeres krig, ifølge Tom Axelgaard. Han har en opfordring til alle danskere, der har russiske venner og bekendte.

- Alle der har forbindelser til russere skal række ud. Man skal ikke se dem som fjender. De russere, der altid har været ens venner, er stadig ens venner. Man skal snakke med dem og spørge, hvad de kan gøre for at få det her til at deeskalere igen, lyder opfordringen fra Tom Axelgaard.