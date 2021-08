Uroen i nattelivet er tilbage: Betjent bidt i armen og truet med corona

Fredag er den første gå-i-byen-dag, efter gymnasierne og ungdomsuddannelserne er startet efter sommerferien, og det sætter også præg på nattelivet, der nu må have åbent til klokken to om natten.

- Vi kan da mærke, at der er gang i byen igen, ingen tvivl om det, siger Jørn Bystrup.

Betjent bidt i armen og truet med corona

I Varde har politiet haft særligt travlt, og de er blevet nødt til at foretage flere anholdelser i løbet af natten, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

Kort før midnat anholder politiet en kraftigt beruset 39-årig mand, der nægter at tage hjem fra en beværtning og i stedet begynder at tilsvine folk omkring sig. På stationen vælger manden at svine lidt mere og spytter flere gange efter politiet, mens han råber, at han har corona. Udover at forstyrre den offentlige orden, er han også sigtet for vold mod tjenestemand i funktion.