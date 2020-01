Uroligheder i Mellemøsten skaber usikkerhed hos danske soldater

Det er med ekstra stor interesse, at godt 120 soldater fra Aaborg Kaserner lige nu følger den anspændte situation i Mellemøsten.

Soldaterne er i denne uge samlet på kaserne i Oksbøl, hvor de gennemfører den afsluttende øvelse, inden de skal sendes til Irak.

Blandt soldaterne på hold 11 er Cecilie, der arbejder som tolk i forsvaret.

- Jeg stoler på, at dem der skal passe på os, gør alt hvad de kan, siger Cecilie.

Men situationen har gjort en forskel. Onsdag besluttede statsminister Mette Frederiksen at flytte 100 udsendte danske soldater væk fra deres base i Irak.

De opholder sig nu i stedet i Kuwait.

- Jeg kan mærke på mig selv, og på de soldater jeg har ansvaret for, at det fylder noget, at der har været en eskalering af situationen dernede, fortæller oberstløjtnant Brian Busk fra Trænregimentet i Aalborg.

Ingen nye meldinger

Foreløbig har soldaterne, på det hold der skal udsendes til februar, ikke fået meldinger om at planerne er ændret. Så indtil videre forventer Cecilie, at hun skal afsted til Irak.

- Vi holder humøret højt og vi gennemfører og færdiggør vores træning. Så vi er klar, uansat hvad der måtte ske, fortæller hun til TV SYD.

De danske soldater er med til at rådgive, træne og uddanne irakiske sikkerhedsstyrker og lokale irakiske styrker, når de er udsendt.

Af hensyn til sikkerhed ønsker Cecilie ikke sit efternavn nævnt.