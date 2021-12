Uvist hvornår naboer til højspænding får økonomisk erstatning

De borgere, der som skal flytte på grund af en 170 kilometer lang højspændingsforbindelse gennem Vest- og Sydjylland, ved ikke, hvornår de får den økonomiske erstatning, de er berettiget til.



Det står klart, efter at forbindelsen igen er blevet udskudt. Denne gang til et uvist tidspunkt. Det fremgår af et brev, som Energinet har sendt til de borgere, der bor tæt ved de kommende master.

Det skriver Jyllands-Posten.

69 husstande ligger inden for 80 meter fra ledningerne og har derfor ret til at blive eksproprieret. 242 husstande ligger mellem 80 og 280 meter fra ledningerne. Af den grund har de krav på en økonomisk kompensation, skriver avisen.