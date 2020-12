Varde-borgmester forventer hurtig oprydning i Kærgård Klitplantage

De nødvendige anlæg til at gennemføre oprensningen i Kærgård Klitplantage er allerede etableret i området.

- Nu kan vi endelig få ryddet op og få fjernet den skamplet på danmarkskortet. Det er en stor glæde for os alle i kommunen og for de mange turister, der besøger vores område. Oprensning efter miljøkatastrofen i Kærgård Klitplantage får en helt særlig betydning for de kommende generationer, vores børn, børnebørn og oldebørn, der nu ikke skal arve den forurening, der allerede har plaget generationer af mennesker, miljøet og vores natur, siger Erik Buhl.