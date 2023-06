Varde-dreng skal fægte sig til publikumssucces i berømt klassiker

Jeg elsker det

Porthos må tage flugten med gardisterne lige i hælene. Men han gør det med et skælmsk udtryk.

- Jeg elsker det, råber instruktøren Carsten Friis.

Prøverne til musicalen 'De tre musketerer' er i gang. En historie der handler om den unge og eventyrlystne d’Artagnan, der i et 1600-tals Frankrig drager mod Paris for at blive en del af kongens berømte musketerkorps. Her møder han de tre musketerer Athos, Porthos og Aramis. Sammen kommer de ud for utallige eventyr i dronningens tjeneste, ikke mindst mod den onde kardinal Richelieu.