Varde Kommune vil indføre krav om coronapas

Det bliver sandsynligvis fra på fredag, at ansatte i Varde Kommune skal fremvise coronapas, når de møder ind på arbejde.

Det besluttede kommunens økonomi- og erhvervsudvalg i dag.

- Vi vil indføre et krav om coronapas, så snart lovgivningen tillader det. Det, forventer vi, kan lade sig gøre fra på fredag, siger borgmester Erik Buhl fra Venstre.

Varde Kommune vil indføre kravet efter en stigende smitte i kommunen, som især har været på skolerne.

- Vi har i den grad brug for at have respekt for udviklingen af smitten. Vi gør det for at beskytte medarbejdere og de borgere, vi er i kontakt med, fortæller Erik Buhl.

Mere hjemmearbejde og flere test

Hvis medarbejderne ikke er vaccineret, så kan de fremvise et gyldigt coronapas ved at få foretaget en PCR- eller hurtigtest. Til det formål vil kommunen gerne have øget testkapaciteten.

Er medarbejderne ikke indstillet på at få foretaget en test, så skal de drøfte det med deres chef.

- Har de mulighed for at arbejde hjemme, så er det en mulighed for medarbejderen. Er det medarbejdere i for eksempel hjemmeplejen eller skolen, så er det en anden sag. I øjeblikket kender jeg ikke konsekvenserne, hvis det er tilfældet. Der regner jeg med, at vi får nogle retningslinjer på landsplan, siger Erik Buhl.

- Der er ikke nogen, der ønsker, at det her skal skade nogen, slutter han.