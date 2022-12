Varde modtog Viktoria med åbne arme - flere landsmænd på vej

Det koster, men det er ok

De mange flygtninge lagde imidlertid et pres på kommunen. Der skulle findes boliger og pladser på f.eks. skoler og daginstitutioner til børnene.

Det betød derfor også et pres på kommunekassen. Således vurderes det, at udgifterne er løbet op på ca. otte mio. kr. Heraf er lige knap fem mio. kr. finansieret. For eksempel via den såkaldte Demografipulje. Politikerne har altså måtte finde besparelser for tre mio. kr. Men det får ikke borgmesterens hånd til at ryste.

- Hvis der kommer nye flygtninge til Varde Kommune, betragter jeg det som en opgave, vi må løse sammen. Som vi gjorde det i foråret. Og nu har har vi en masse erfaringer, vi kan trække på, så de skal være velkomne, siger Mads Sørensen.