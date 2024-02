Varde-museum efterligner amerikansk eventyrfilm

2023 bød på mange vejrfænomener. Vi var alle vidner til stormfloden, der ramte i oktober, hvor flere hundrede danskere fik oversvømmet deres hjem.

2023 var også det vådeste år nogensinde målt i Danmark. Det har gjort jorden så våd, at træer har haft svært ved at stå sin grund.

Den 13. juli 2023 hærgede en skypumpe Aabenraa, men det skulle langt fra være den sidste gang, at en skypumpe formerede sig på dansk jord. Allerede måneden efter, den 31. august, blev en skypumpe set over Fanø.

Derfor har samtalerne om vores levevej og boligforhold også ændret sig. I Vejle er man i gang med at bygge en ny bydel, som tager højde for nedbør og oversvømmelser. En bydel, som netop vil forsøge at tilpasse sig nutidens vejrfænomener.