Varde nu med Nordeuropas største nissehue

Siden 1970'ene har Varde gerne ville være kendt som 'nissernes by'. Her begyndte man at hænge nisser op på byens mure og tage. I dag er der ifølge Varde Handelstandsforening omkring 300 nisser i samlingen, som hver år op mod jul kommer op at hænge.

Lørdag kom så endnu et element til samlingen. Nemlig det byen kalder Nordeuropas største nissehue, som er syet hos møbelpolster Erna Lønborg i Janderup. Den er hele 7,95 meter høj og 24 meter i omkreds. To kraner måtte der til, da den tidligere på ugen blev sat op på taget af det gamle rådhus midt på byens torv.